Galatasaray'a golcü transferinde dişli rakipler!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Glasgow Rangers'ın 26 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Alfredo Morelos'a İspanyol ekibi Sevilla ile İngiliz ekibi Aston Villa'nın da talip olduğu öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a golcü transferinde dişli rakipler!
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29 Mart 2023 08:58
Galatasaray, yeni sezonun planlamasına başlamış durumda. Gomis'le yolların ayrılacak olması ve Icardi'nin durumundaki belirsizlik nedeniyle kadrosuna bir forvet transferi yapması beklenen Sarı-Kırmızılılar, Glasgow Rangers'ın Kolombiyalı forveti Alfredo Morelos'la ilgileniyordu.

26 yaşındaki yıldız golcünün kontratının sezon sonunda sona erecek olması Sarı-Kırmızılı takımın elini güçlendirirken, yıldız forvetle ilgli can sıkıcı bir iddia geldi.

TRANSFERDE 2 RAKİP VAR

Galatasaray'ın gündemindeki golcüye La Liga ekibi Sevilla ve Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın da talip olduğu öğrenildi. 2 kulübün de Kolombiyalı futbolcuyu yeni sezonda kadrosuna katmakta istekli olduğu belirtildi. 

 
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