Galatasaray'a Bayern Münih'ten transfer

Sezon başında kadrosunu ağırlıklı olarak tecrübeli isimlerle takviye eden Galatasaray'da geleceğe yönelik transfer çalışmaları da devam ediyor.Sarı-Kırmızılılara uzun yıllar hizmet edebilecek yetenekler üzerine çalışma yapıyor. Yönetimin rotasını Almanya'ya çevirdiği öğrenildi.Alınan bilgilere göre; Galatasaray'ın hedefinde Yusuf Kabadayı var. Takvim'in haberine göre; Bayern Münih'in 2. takımında görev yapan 18 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın harekete geçtiği belirlendi. Oyuncu forvet ve kanat bölgesinde görev yapabiliyor.Yusuf Kabadayı geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Genç yıldız, Bölgesel Lig'de ise 7 maçta 2 kez ağları sarstı.Daha önce U15 ve U16 Milli Takımımız'da forma giyen Yusuf Kabadayı ardından aldığı davet sonrası Almanya'nın U18 ve U19 takımlarında oynadı.TFF'nin de 18 yaşındaki oyuncuyu yakından izlediği öğrenildi. Galatasaray şu anda Yusuf Kabadayı'nın menajeriyle temasa geçtiği, önümüzdeki günlerde de Bayern ile görüşüleceği belirtildi.Alman basınındaki haberlere göre; Bayern Münih, genç yeteneği bırakmaya sıcak bakmıyor. Yusuf Kabadayı kendi yaş kategorisinin en önemli yetenekleri arasında gösteriliyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 500 bin Euro.