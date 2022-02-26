Galatasaray 4 eksikle Rizespor maçına hazır

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki son idmanın ardından kampa giren Galatasaray'da maç kadrosuna Fernando Muslera, Morutan, Halil Dervişoğlu ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:
Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki son idmanın ardından kampa giren Galatasaray'da maç kadrosuna Fernando Muslera, Morutan, Halil Dervişoğlu ve Arda Turan maç kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:
Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Iñaki Peña, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey