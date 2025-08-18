18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-064'
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-167'
18 Ağustos
Leeds United-Everton
0-0DA
18 Ağustos
Elche-Real Betis
0-1DA
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-141'

Gabriel Paulista'ya Vasco da Gama kancası!

Brezilya ekibi Vasco da Gama, Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Gabriel Paulista'yı yakın takibe aldı.

calendar 18 Ağustos 2025 22:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Gabriel Paulista'ya Vasco da Gama kancası!
Vasco da Gama, savunmaya deneyimli bir takviye yapmak için rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Brezilya ekibinin CEO'su Admar Lopes, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın Eyüpspor'u mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.

Lopes'in asıl amacı, siyah-beyazlıların 34 yaşındaki stoperi Gabriel Paulista'yı canlı olarak izlemekti.



BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞME

Maçın ardından, Beşiktaş yönetimiyle bir toplantı yapılması planlanıyor. Bu görüşmede, Gabriel Paulista'nın transfer ihtimali doğrudan masaya yatırılacak. 

TRANSFERDE REKABET 

Deneyimli savunmacıyla ilgilenen sadece Vasco değil. Brezilya'dan başka bir kulüp de Paulista'nın durumunu yakından takip ediyor ve önümüzdeki günlerde transfer yarışına dahil olabilir.

VASCO'NUN TRANSFER PLANI

Savunmaya liderlik edecek bir isim arayan Vasco, daha önce Carlos Cuesta transferini sonuçlandıramamıştı. Yönetim, Gabriel Paulista'nın tecrübesiyle takıma önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyor. [Lucas Moret Marques]

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Trabzonspor 2 1 1 0 1 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Kasımpaşa 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
