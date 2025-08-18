Gabriel Paulista'ya Vasco da Gama kancası!

Vasco da Gama, savunmaya deneyimli bir takviye yapmak için rotasını Türkiye'ye çevirdi.



Brezilya ekibinin CEO'su Admar Lopes, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın Eyüpspor'u mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.



Lopes'in asıl amacı, siyah-beyazlıların 34 yaşındaki stoperi Gabriel Paulista'yı canlı olarak izlemekti.

Maçın ardından, Beşiktaş yönetimiyle bir toplantı yapılması planlanıyor. Bu görüşmede, Gabriel Paulista'nın transfer ihtimali doğrudan masaya yatırılacak.Deneyimli savunmacıyla ilgilenen sadece Vasco değil. Brezilya'dan başka bir kulüp de Paulista'nın durumunu yakından takip ediyor ve önümüzdeki günlerde transfer yarışına dahil olabilir.Savunmaya liderlik edecek bir isim arayan Vasco, daha önce Carlos Cuesta transferini sonuçlandıramamıştı. Yönetim, Gabriel Paulista'nın tecrübesiyle takıma önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyor. [Lucas Moret Marques]