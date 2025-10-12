12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-175'
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-272'
12 Ekim
Romanya-Avusturya
0-075'
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
1-073'
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
0-053'
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-057'
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-057'
12 Ekim
Mali-Madagaskar
2-059'

Gabriel Paulista için Fenerbahçe iddiası!

Beşiktaş'ın deneyimli savunmacısı Gabriel Paulista hakkında Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Siyah-beyazlılarla yollarını ayırması beklenen Paulista'ya ezeli rakip Fenerbahçe'nin talip olduğu öne sürüldü.

Gabriel Paulista için Fenerbahçe iddiası!
Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Gabriel Paulista, bu sezon da beklenen seviyeye ulaşamadı. Siyah-beyazlı ekibin yollarını ayırmayı planladığı Brezilyalı futbolcu hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi.

ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe ile Brezilya temsilcisi Corinthians, Gabriel Paulista'nın durumunu yakından takip ediyor.

Haberde, tecrübeli savunmacının Beşiktaş'tan ayrılması halinde her iki kulübün de transfer için harekete geçeceği ifade edildi.


CORINTHIANS'IN TRANSFER YASAĞI SÜRÜYOR

Öte yandan Corinthians'ın transfer yasağının sürdüğü ve cezayı kaldırması halinde 34 yaşındaki oyuncu için teklifte bulunacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a katılan Gabriel Paulista, geçen süre zarfında Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı.

Brezilyalı savunmacı Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle 26 maç kaçırdı.  

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
