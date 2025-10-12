Gabriel Paulista için Fenerbahçe iddiası!

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Gabriel Paulista, bu sezon da beklenen seviyeye ulaşamadı. Siyah-beyazlı ekibin yollarını ayırmayı planladığı Brezilyalı futbolcu hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi.ESPN'in haberine göre;Haberde, tecrübeli savunmacının Beşiktaş'tan ayrılması halinde her iki kulübün de transfer için harekete geçeceği ifade edildi.Öte yandan Corinthians'ın transfer yasağının sürdüğü ve cezayı kaldırması halinde 34 yaşındaki oyuncu için teklifte bulunacağı ifade edildi.Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'den bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş'a katılan Gabriel Paulista, geçen süre zarfında Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkarken 1 gol atıp 3 de asist yaptı.Brezilyalı savunmacı Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle 26 maç kaçırdı.