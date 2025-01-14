Arsenal'ın Manchester United ile karşılaştığı FA Cup maçında sakatlanan Gabriel Jesus için açıklama geldi.



Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Brezilyalı yıldızın durumunun ciddi olduğunu belirtti.



İspanyol teknik adam yaptığı açıklamada, "Maalesef Gabriel Jesus'un durumu iyi görünmüyor. Endişeliyiz, son sağlık raporunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Transfer açıklamasında da bulunan Arteta, "Kadromuzu güçlendirmek için çalışmalarımız var." diye konuştu.



SEZONU KAPATTI



İlerleyen saatlerde Arsenal'den yapılan açıklamada Gabriel Jesus'un sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve oyuncunun ameliyat olacağı açıklandı.



Gabriel Jesus, sezonu kapattı.







