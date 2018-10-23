- UEFA Kupası kazandı

- Stadı 62 bin 271 kişilik

- Bundesliga'da küme düşme hattında

- Kadro değeri 266 milyon avro

- Kadrosu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Çarşamba günü konuk edeceği Alman ekibi Schalke 04, bu organizasyonda daha önce bir kez yarı, bir kez de çeyrek final oynadı.Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) geçen sezonu ikinci sırada bitiren Schalke 04, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı elde etti.Alman ekibi, 8. kez grup aşamasında yer aldığı "Devler Ligi"nde 2010-2011 sezonunda yarı final oynama başarısı gösterdi. Schalke 04, 2007-2008 sezonunda ise çeyrek finale kadar yükseldi.Alman ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında şu ana kadar oynadığı 62 karşılaşmada 25 galibiyet, 15 beraberlik, 22 mağlubiyet yaşadı.Schalke 04, Avrupa kupalarındaki en büyük başarısını Galatasaray gibi UEFA Kupası'nı kazanarak elde etti.Alman ekibi, günümüzde UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanan UEFA Kupası'nı 1996-1997 sezonunda müzesine götürdü.Schalke 04, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 197 karşılaşmanın 99'unu kazandı, 47'isinde berabere kaldı, 51'ini ise yitirdi. Bu müsabakalarda 317 kez ağları havalandıran Almanya temsilcisi, kalesinde ise 218 gol gördü.Gelsenkirchen'de 1904 yılında kurulan Schalke 04, maçlarını 62 bin 271 kapasiteli Veltins Arena'da oynuyor.Alman ekibi, Bundesliga'da sonuncusu 1958 yılında olmak üzerene toplamda 7 şampiyonluk yaşadı.Schalke 04, Bundesliga'da bu sezon kötü günler geçiriyor.Mavi-beyazlı takım, 8. haftası geride kalan ligde küme düşme hattında yer alıyor.18 takımın mücadele ettiği ligde 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 6 puan toplayan Schalke 04, averajla 16. sırada bulunuyor.Alman ekibi, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.Schalke 04'ün kadro değeri 266,90 milyon avro olarak gösteriliyor.Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerinde Schalke 04'te Amine Harit 25 milyon avroyla piyasa değeri en yüksek oyuncu olarak yer alırken, bu futbolcuyu 23 milyon avroyla Mark Uth, 22 milyon avroyla da Salif Sane takip ediyor.Verilerde Galatasaray kadrosunun piyasa değeri ise yaklaşık 96 milyon avro olarak belirtildi.Alman ekibini 33 yaşındaki Domenico Tedesco çalıştırıyor.Schalke 04'ün kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:Ralf Fahrmann (Sakat), Alexander NübelHamza Mendyl, Matija Nastasic, Sebastian Rudy, Abdul Rahman Baba, Salif Sane, Naldo (Hasta)Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Benjamin Stambouli, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Alessandro SchöpfMark Uth, Franco Di Santo, Guido Burgstaller, Steven Skrzybski, Sedric Teuchert, Breel EmboloUEFA kadrosunda B listesindeki futbolcular yer almamıştır.