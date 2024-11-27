Futgolfcülerimiz, Avrupa şampiyonluğuna hazır

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Asbaşkanı Zafer Altınok, Antalya'da 7-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye karmasından başarılı bir performans beklediklerini belirterek, "Şampiyonluk hepimizin hedefi." dedi.



Altınok, yaptığı açıklamada, "Bu şampiyonayı ülkemize getirebildiğimiz için çok mutluyuz. Silivri Golf Sahası'nda ilk milli kampımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımız son hız devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Altınok, "İnşallah 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'ndan çok iyi bir sonuç alacağız." diye konuştu.



Şampiyonaya, 20 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katılacağını aktaran Altınok, "Çok iyi bir turnuva geçecek. İyi sporcular var. Şampiyonluk herkesin hayali. Bizim de hayalimiz." şeklinde konuştu.



Defterli: "Elimizden geleni yapacağız"



Futgolf Kadın Takımı Kaptanı Bilgin Defterli, ekip olarak iyi sonuçlar alacaklarına inandığını vurguladı.



"Böyle bir Avrupa Şampiyonası'nın ülkemizde düzenlenmesinden gurur duyuyoruz." diyen Defterli, "Ev sahibiyiz. Bunun da üstesinden geleceğimizden eminim. Dernek olarak başkanımızla çok büyük çalışmalarımız var." şeklinde konuştu.



Organizasyona Avrupa'dan birçok sporcunun katılacağını kaydeden Defterli, "Bizim için çok güzel bir heyecan olacak. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



20 ülkeden yaklaşık 500 sporcu mücadele edecek



Antalya'nın 7-14 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda 20 ülkeden yaklaşık 500 sporcu ter dökecek.



Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından gerçekleştirilecek organizasyon, katılımcı sayısıyla Avrupa futgolfünde bir ilk olma özelliği taşıyacak.



Belek'te yapılacak şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Rusya, Slovakya ve Slovenya mücadele edecek.



2024 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda alınan sonuçların ardından organizasyona katılacak Türkiye karması belli oldu. Erkek, senyör ve kadın olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenecek turnuvada Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11, kadın kategorisinde ise 7 oyuncuyla şampiyonluk mücadelesi vere



