Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları

"17 Kasım Dünya Trafik Kazası Kurbanlarını Anma Günü", futbol camiasında trafik kazası sonucu yaşamını yitiren isimleri akıllara getirdi.



Bu yılın başlarında Ankara-Niğde otoyolunda seyir halindeyken kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Konyasporlu milli oyuncu Ahmet Çalık, futbol dünyasını yasa boğdu.



Türkiye'de daha önce de futbolcuların dahil olduğu buna benzer birçok trafik kazası yaşandı. Galatasaray efsanesi Metin Oktay, Alanyasporlu Josef Sural, Eskişehirsporlu Kaan Öztürk, Denizlisporlu Doğan Seyfi Atlı, Samsunspor'dan Müjdat Gürsu, Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve Nuri Asan, kazalarda hayatını kaybederek büyük acılara neden oldu.



Bulgar Georgi Asparuhov, İtalyan Gaetano Scirea, Arjantinli Diego Barisone, Panamalı Rommel Fernandez, İspanyol Jose Antonio Reyes, Juan Gomez Gonzalez, İngiliz Laurie Cunningham, Peter Houseman, Kuzey Makedonyalı Petar Milosevski, Alman Lutz Eigendorf, Kolombiyalı Freddy Rincon, Marino Klinger, Brezilyalı Everaldo ve Heraldo Bezerra da çeşitli ülkelerde geçirdikleri trafik kazalarından sağ çıkamayarak futbol dünyasını üzdü.



Metin Oktay, takla atan araçtan kurtulamadı



Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay, 51 yaşında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.



Metin Oktay, Eylül 1991'de Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazasından sonra kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



Otomobili takla atan Oktay'ın çenesinin kırıldığı, sol kolunda kırıklar olduğu ve dalağının parçalanması sonucu iç kanama geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.



Alanyasporlu Sural kazada yaşamını yitirdi



Çek futbolcu Josef Sural, Nisan 2019'da Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu oyuncuları taşıyan özel minibüsün devrildiği kazadan sağ kurtulamadı.



Kaza yapan minibüsteki 7 futbolcu arasında yer alan Sural, kaldırıldığı hastanede 28 yaşında hayata veda etti.



Samsunspor'un acısı



Samsunspor kafilesini, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına giderken taşıyan otobüs, Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı.



Kaza sonucu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.



Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan ise yaralandı. Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da ekledi.



Bir başka Samsunsporlu futbolcu Müjdat Gürsu ise 1994'te bir arkadaşını havaalanından almak için çıktığı yolda trafik kazası geçirdi ve 22 yaşındayken hayata veda etti.



Doğan Seyfi Atlı kazadan sağ çıkamadı



Denizlispor'un genç futbolcusu Doğan Seyfi Atlı, Aralık 2001'de Aydın'dan Denizli yönüne seyir halindeyken yaptığı kaza sonrası hayata gözlerini yumdu.



Doğan Seyfi Atlı, kullandığı otomobilin Nazilli yakınlarında bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 21 yaşında vefat etti.



Milosevski'nin bulunduğu araç, minibüse çarptı



Trabzonspor, Malatyaspor ve Akçaabat Sebatspor'da görev yapan Kuzey Makedonyalı kaleci Petar Milosevski, ülkesinde trafik kazasına kurban gitti.



Mart 2014'te Milosevski'nin bulunduğu araç, karşı yönden gelen bir minibüsle çarpıştı. 40 yaşındaki Milosevski, kazada hayatını kaybederken aracın sürücüsü Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Başkanı İlço Gyorgyioski ise yaralı olarak kurtuldu.



Reyes ülkesinde geçirdiği kazada hayata veda etti



İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, 35 yaşındayken ülkesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.



Sevilla, Atletico Madrid, Arsenal gibi takımlarda oynayan Reyes, Haziran 2019'da İspanya'nın güneyindeki Utrera ilçesinde geçirdiği kazadan sağ kurtulamadı.



Rincon'un aracı otobüsle çarpıştı



Real Madrid ve Kolombiya Milli Takımı'nın eski futbolcusu Freddy Rincon, ülkesinde trafik kazası geçirerek öldü.



Bu yıl nisan ayında Cali kentinde kullandığı aracın bir otobüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Rincon, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.





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