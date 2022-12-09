Futbol dünyası Antalya'da buluştu

Elverişli iklimi ve tesisleriyle spor turizmi potansiyeli yüksek destinasyonlar arasında yer alan Antalya, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada, birçok yabancı futbol kulübünün kamp adresi oldu.



Yaz döneminde denizi, kumu, güneşi, tarihi yapıları, lüks tesisleri dolayısıyla milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, kış aylarında da spor turizmiyle hareketli günler geçiriyor.



Antalya, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada, birçok ülkeden futbol kulüplerinin kamp merkezi olarak öne çıkıyor.



İngiltere Premier Lig'den Crystal Palace, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider konumda bulunan Napoli, bu liglerden Antalya'da kamp yapan ilk takımlar oldu.



Fransa Lig 1'den Toulouse, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana, Belçika 1. Lig takımlarından Charleroi ve Westerlo, Hollanda 1. Lig temsilcisi Fortuna Sittard, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, İsrail'den Maccabi Tel-Aviv, Suudi Arabistan takımı El Batin, Arnavut Ligi ekibi Partizani, Letonya kulübü Liepaja da kış kampı için Antalya'yı seçti.



Yabancı kulüplerin kafileleri, Antalya'da karşılaştıkları tesisler ve konakladıkları otellerdeki imkanlara hayran kaldı. Türk yemeklerini de çok beğenen konuk ekipler, Antalya'da iyi kamp imkanlarından dolayı mutluluk yaşıyor.



Spor Toto Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor, Arabam.com Konyaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, VavaCars Fatih Karagümrük de Dünya Kupası arasında kamp için Antalya'da buluştu.



Üst liglerin yanı sıra alt lig takımlarıyla beraber Antalya'da şu an 100'ün üzerinde takım kamp yaparken, futbolda alt liglerde devre araları başladığında mart ayı sonuna kadar bu sayının 2 bini bulacağı ifade ediliyor.



Kentteki 934 spor tesisinden 200'ü futbol sahası



Dört mevsim spor yapılmasına elverişli iklim koşullarına, kaliteli otel ve sahalara sahip Antalya'da, 185'i kamu kurumlarına, 749'u özel sektöre ait 934 spor tesisi bulunuyor.



Kentteki FIFA standartlarındaki 200 futbol sahasını, 500 takım aynı kamp döneminde kullanabiliyor.



Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin birçok unsuru içinde barındıran eşsiz destinasyonlardan biri olduğunu söyledi.



Güçlü bir altyapıya sahip Antalya'nın kış sezonunda spor turizmiyle hareketlendiğini belirten Gürhan, "Tesis anlamında zengin bir iliz. Spor tesislerinden 200'ü futbol sahası. 500'ün üzerinde tenis kortumuz var. Belek Turizm Merkezi'miz de lüks otelleri, uluslararası standartlardaki spor tesisleriyle öne çıkıyor." diye konuştu.



"Futbol turizminde bu sene rekor bekliyoruz"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan ise futbol takımı kamplarının Dünya Kupası nedeniyle erken başladığını dile getirdi.



Türkiye'nin spor turizmi potansiyelinin yüksek olduğunu ifade eden Yaşacan, şunları kaydetti:



"İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden futbol takımları kentimizde kampa girdi. Premier Lig'den ilk kez Crystal Palace, Serie A'dan ilk defa Napoli Antalya'da kupa arasını değerlendiriyor. Futbolda çok hareketli bir sezon oluyor. Lojistik olarak bölgemiz, otellerimiz, sahalarımız çok iyi olduğu için Antalya tercih edilen merkez oldu. Futbol turizminde bu sene rekor bekliyoruz."



Takımların kamp yaptığı bölgeler



Kamp için Antalya'yı tercih eden ve öne çıkan takımların hazırlıklarını sürdürdüğü bölgeler şöyle:



Napoli: Regnum Carya / Belek Turizm Merkezi



Crystal Palace: Regnum Carya / Belek Turizm Merkezi



Hull City: Regnum Carya / Belek Turizm Merkezi



Toulouse: Kempinski / Belek Turizm Merkezi



Salernitana: Maxx Royal / Belek Turizm Merkezi



Charleroi: Kamelya Selin / Manavgat



Westerlo: Titanic Mardan Palace / Kundu



Fortuna Sittard: Titanic Deluxe / Belek Turizm Merkezi



Maccabi Tel-Aviv: Kaya Palazzo / Belek Turizm Merkezi



Liepaja: Titanic Deluxe / Belek Turizm Merkezi



Beşiktaş: Gloria Sports Arena / Belek Turizm Merkezi



Fenerbahçe: Gloria Verde / Belek Turizm Merkezi



Galatasaray: Cullinan / Belek Turizm Merkezi



Medipol Başakşehir: Maxx Royal / Belek Turizm Merkezi



Trabzonspor: Rixos Premium / Belek Turizm Merkezi



Adana Demirspor: Titanic Mardan Palace / Kundu



Arabam.com Konyaspor: Cornelia Diamond / Belek Turizm Merkezi



Atakaş Hatayspor: Calista / Belek Turizm Merkezi



Bitexen Giresunspor: Titanic Deluxe / Belek Turizm Merkezi



Demir Grup Sivasspor: Calista / Belek Turizm Merkezi



Gaziantep FK: Sueno / Belek Turizm Merkezi



HangiKredi Ümraniyespor: Sueno / Belek Turizm Merkezi



MKE Ankaragücü: Titanic Beach Lara / Güzeloba



VavaCars Fatih Karagümrük: Sueno / Belek Turizm Merkezi



Yukatel Kayserispor: Titanic Deluxe / Belek Turizm Merkezi





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ