Fulham galibiyeti 90+4'te aldı!

Premier Lig'in 13. hafta maçında Fulham, sahasında Wolverhampton'ı 90+4'te bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fulham galibiyeti 90+4'te aldı!
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28 Kasım 2023 01:01
Premier Lig'in 13. hafta maçında Fulham ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan karşılaşmayı Fulham 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alex Iwobi, 59 ve 90+4'üncü dakikalarda penaltılardan Willian kaydetti. Wolverhampton'ın golleriyse 22. dakikada Matheus Cunha ve 75. dakikada penaltıdan Hee-Chan ile geldi. 

Bu sonuçla birlikte Fulham 15 puana yükselerek Wolverhampton ile puanını eşitledi.

Fulham, önümüzdeki hafta Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Wolverhampton da Arsenal deplasmanına gidecek.

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