Premier Lig'in 13. hafta maçında Fulham ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Craven Cottage'de oynanan karşılaşmayı Fulham 3-2 kazandı.
Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alex Iwobi, 59 ve 90+4'üncü dakikalarda penaltılardan Willian kaydetti. Wolverhampton'ın golleriyse 22. dakikada Matheus Cunha ve 75. dakikada penaltıdan Hee-Chan ile geldi.
Bu sonuçla birlikte Fulham 15 puana yükselerek Wolverhampton ile puanını eşitledi.
Fulham, önümüzdeki hafta Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Wolverhampton da Arsenal deplasmanına gidecek.
Karşılaşmada Fulham'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alex Iwobi, 59 ve 90+4'üncü dakikalarda penaltılardan Willian kaydetti. Wolverhampton'ın golleriyse 22. dakikada Matheus Cunha ve 75. dakikada penaltıdan Hee-Chan ile geldi.
Bu sonuçla birlikte Fulham 15 puana yükselerek Wolverhampton ile puanını eşitledi.
Fulham, önümüzdeki hafta Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Wolverhampton da Arsenal deplasmanına gidecek.
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