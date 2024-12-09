Franz Wagner en az 4 hafta yok

Orlando Magic, yıldız oyuncusu Franz Wagner'in sağ karın kasının yırtıldığını ve dört hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Franz Wagner en az 4 hafta yok
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09 Aralık 2024 12:52
Orlando Magic, yıldız oyuncusu Franz Wagner'in sağ karın kasının yırtıldığını ve dört hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

ESPN'den Shams Charania, Wagner'in Philadelphia 76ers'a karşı alınan son yenilgide sağ karın kasının yırtıldığını bildirdi.

Aynı sakatlığı, 31 Ekim'de Chicago Bulls'a karşı düştüğünden beri hala iyileşme sürecinde olan Paolo Banchero da yaşamıştı.

Yükselişe geçtiği bir sezonunun ortasında yer alan Wagner, Banchero'nun yokluğunda 25 maçta 24.4 sayı, 5.7 asist ve 5.6 ribaund ortalamaları yakalıyordu.

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