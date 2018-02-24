Fransa'nın gözde kalecisi, Arsenal'i istiyor! Van Persie etkisi...

Avrupa'da dev kulüplerin radarında olan 19 yaşındaki file bekçisivehakkında itiraflarda bulundu.Fransa basınında yer alan haberlere göre; Alban Lafont ile başta Arsenal ve Juventus olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor.Transfer haberleri hakkında konuşan genç kaleci, "Şu anda kulübümün ligde kalmasına yardım etmek istiyorum. Sezon sonunda neler olacağını göreceğim. Bir sonraki seviyeye geçmeyi hak ediyorum" ifadelerini kullandı.Van Persie ve Arsenal'e sempatisi olduğunu vurgulayan Lafont, "Arsenal'de oynamak isterim. Çocukluğumdan beri onlara sempatim var. Van Persie'nin maçlarını izlerdim. Premier Ligi çok seçici ve birçok şövalye o stadyumlarda oynamak ister" şeklinde konuştu.Toulouse ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Burkina Faso asıllı Fransız kaleci, bu sezon 30 maçta 39 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapadı.