Fransa'nın gözde kalecisi, Arsenal'i istiyor! Van Persie etkisi...

Avrupa'da dev kulüplerin radarında olan 19 yaşındaki file bekçisi Alban Lafont, Arsenal ve Robin van Persie hakkında itiraflarda bulundu.
Fransa basınında yer alan haberlere göre; Alban Lafont ile başta Arsenal ve Juventus olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor.
"YARDIM ETMEK İSTİYORUM"
Transfer haberleri hakkında konuşan genç kaleci, "Şu anda kulübümün ligde kalmasına yardım etmek istiyorum. Sezon sonunda neler olacağını göreceğim. Bir sonraki seviyeye geçmeyi hak ediyorum" ifadelerini kullandı.
"VAN PERSIE'Yİ İZLERDİM"
Van Persie ve Arsenal'e sempatisi olduğunu vurgulayan Lafont, "Arsenal'de oynamak isterim. Çocukluğumdan beri onlara sempatim var. Van Persie'nin maçlarını izlerdim. Premier Ligi çok seçici ve birçok şövalye o stadyumlarda oynamak ister" şeklinde konuştu.
Toulouse ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Burkina Faso asıllı Fransız kaleci, bu sezon 30 maçta 39 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapadı.
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Fransa basınında yer alan haberlere göre; Alban Lafont ile başta Arsenal ve Juventus olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor.
"YARDIM ETMEK İSTİYORUM"
Transfer haberleri hakkında konuşan genç kaleci, "Şu anda kulübümün ligde kalmasına yardım etmek istiyorum. Sezon sonunda neler olacağını göreceğim. Bir sonraki seviyeye geçmeyi hak ediyorum" ifadelerini kullandı.
"VAN PERSIE'Yİ İZLERDİM"
Van Persie ve Arsenal'e sempatisi olduğunu vurgulayan Lafont, "Arsenal'de oynamak isterim. Çocukluğumdan beri onlara sempatim var. Van Persie'nin maçlarını izlerdim. Premier Ligi çok seçici ve birçok şövalye o stadyumlarda oynamak ister" şeklinde konuştu.
Toulouse ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Burkina Faso asıllı Fransız kaleci, bu sezon 30 maçta 39 gol yedi ve 12 maçta kalesini gole kapadı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın