2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa, sahasında Azerbaycan ile karşılaştı. Fransa, Parc des Princes'te oynanan maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Kylian Mbappe, 69. dakikada Adrien Rabiot ve 84. dakikada Florian Thauvin attı.



Mbappe, Fransa forması altında son 10 maçta da gol sevinci yaşamayı başardı.



Fransa, bu sonucun ardından 3 maçta 9 puana ulaştı. Azerbaycan'ın 3 maç sonunda 1 puanı bulunuyor.



Gruptaki bir sonraki maç haftasında Fransa, İzlanda deplasmanına gidecek. Azerbaycan ise Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.



