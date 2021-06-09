Fransa Açık'ta Nadal yarı finale çıktı

Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rafael Nadal, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fransa Açık'ta Nadal yarı finale çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Haziran 2021 20:18
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rafael Nadal yarı finale yükseldi.

Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol tenisçi Nadal, dünya sıralamasının 10. basamağında yer alan Arjantinli Diego Schwartzman'ı 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-1 mağlup etti.

Nadal, 2 saat 45 dakika süren karşılaşmanın sonunda Fransa Açık'ta 14. kez yarı finale yükselmiş oldu.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.