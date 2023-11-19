Fransa 14-0'lık galibiyetiyle rekorlara imza attı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftasında Cebelitarık'ı 14-0 yenen Fransa, yeni rekorlar kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fransa 14-0'lık galibiyetiyle rekorlara imza attı
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19 Kasım 2023 14:36
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. haftasında konuk ettiği Cebelitarık'ı 14-0 mağlup eden Fransa, yeni rekorlara imza attı.

Kylian Mbappe'nin "hat-trick" yaptığı, Kingsley Coman ile Oliver Giroud'nun ikişer kez ağları sarstığı maçta elde edilen skor, organizasyon tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti. Önceki rekor, San Marino'yu 13-0 mağlup eden Almanya'ya aitti.

Bu galibiyetle, B Grubu'nda 7'de 7 yaparak 21 puanla zirvede yer alan Fransa, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 14 gole imza atan tek Avrupa takımı konumuna geldi.

Fransa, milli takım tarihinin de en farklı galibiyetini elde etti.

 

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