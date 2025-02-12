Frankowski'nin tek rakibi Hakimi

Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski'nin sağ bek olarak Ligue 1'deki tek rakibi Achraf Hakimi'ydi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Frankowski'nin tek rakibi Hakimi
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12 Şubat 2025 09:34
Galatasaray'ın yeni transferi Przemyslaw Frankowski, Fransa Ligue 1'deki en iyi sağ bekler arasında yer alıyor.

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Achraf Hakimi ile yarışan 29 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Lens formasıyla yakaladığı istatistikler dikkat çekici...

Frankowski, isabetli orta konusunda ise Hakimi'yi geride bıraktı. Faslı futbolcu maç başına 0.81, Frankowski 1.11 ile zirvede yer aldı.

FRANKOWSKI VS HAKIMI
İsabetli Orta: 1.11 - 0.81
Kilit Pas: 1.11 - 2.38
İsabetli Şut: 0.39 - 0.56
RCS İsabetli Pas: 15.56 - 28.88
Pozisyon Üretme: 0.5 - 0.69


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