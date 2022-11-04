Frank Lampard'dan Dele Alli açıklaması!

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Beşiktaş'ın kiraladığı Dele Alli'yle ilgili konuştu.



Lampard yaptığı açıklamada oyuncuyla birebir görüşme gerçekleştirmediğini ancak kiralık oyunculardan sorumlu James Vaughan'nın oyuncuyla sık sık temas halinde olduğunu söyledi.



Genç çalıştırıcı, "Dele Alli ile şahsen görüşmedim ama kiralık oyuncularımızdan sorumlu olan James Vaughen, oyuncu ile sık sık görüşüyor. Dele Alli ile ilgili en son Şenol Güneş'in yaptığı yorumları gördüm." dedi.



Dele Alli bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti.



