Frank Lampard'dan Dele Alli açıklaması!

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Frank Lampard'dan Dele Alli açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2022 18:25
Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Beşiktaş'ın kiraladığı Dele Alli'yle ilgili konuştu.

Lampard yaptığı açıklamada oyuncuyla birebir görüşme gerçekleştirmediğini ancak kiralık oyunculardan sorumlu James Vaughan'nın oyuncuyla sık sık temas halinde olduğunu söyledi.

Genç çalıştırıcı, "Dele Alli ile şahsen görüşmedim ama kiralık oyuncularımızdan sorumlu olan James Vaughen, oyuncu ile sık sık görüşüyor. Dele Alli ile ilgili en son Şenol Güneş'in yaptığı yorumları gördüm." dedi.

Dele Alli bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ