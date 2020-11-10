Frank de Boer: 'Babel her şeyini veriyor!'

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, İspanya ve Bosna-Hersek maçları öncesi basında toplantısında konuştu.Donny van de Beek ile ilgili gelen soruya Galatasaray dönemiyle ilgili örnekle yanıtlayan De Boer, "Manchester United'da harika orta sahalar var. Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Matic ve McTominay ile forma rekabeti içerisinde. Donny sabırlı olmalı. Ancak, Avrupa Şampiyonası giderek yaklaşıyor. Kadroda olması için oynaması gerekiyor. 2004'te Galatasaray'dan ayrılıp bu nedenle Glasgow Rangers'a transfer oldum. Bu nedenle para da kaybettim ama oynamam gerekiyordu. Bunu EURO 2004'te oynayabilmek için yaptım." cevabını verdi.Ryan Babel ile ilgili de konuşan De Boer, "Ryan Babel'i sürekli takip ediyorum. Avrupa Şampiyonası kadrosunda olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Babel gibi oyuncular aramızda olmalı. Onun kadroda olmasından ötürü mutluyum." ifadelerini kullandı.