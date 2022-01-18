Franco Di Santo, Göztepe'de

Göztepe, 32 yaşındaki Franco Di Santo'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Franco Di Santo, Göztepe'de
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18 Ocak 2022 19:00
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo'yu kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Franco Di Santo ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Arjantin'in Mendoza şehrinde dünyaya gelen ve Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Arjantinli futbolcu, Audax, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atletico-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formalarını giydi.

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