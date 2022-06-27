Fode Koita'ya, Süper Lig'den 2 talip çıktı

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon beklenen performansı gösteremeyen ve gözden düşen Fode Koita için teklifler gelmeye başladı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fode Koita'ya, Süper Lig'den 2 talip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2022 15:17
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.



Bordo mavililerde geçtiğimiz sezon istenilen verim alınamayan Fode Koita, gönderilecekler listesine yazılmıştı. Golcü oyuncuya Süper Lig'in iki ekibi talip oldu.

Ümraniyespor ve Giresunspor'un Koita için Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.

Yönetimin teklifleri değerlendirip en kısa zamanda karar vermesi bekleniyor.

(Haber 61)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ