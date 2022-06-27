Fode Koita'ya, Süper Lig'den 2 talip çıktı

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Bordo mavililerde geçtiğimiz sezon istenilen verim alınamayan Fode Koita, gönderilecekler listesine yazılmıştı. Golcü oyuncuya Süper Lig'in iki ekibi talip oldu.
Ümraniyespor ve Giresunspor'un Koita için Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.
Yönetimin teklifleri değerlendirip en kısa zamanda karar vermesi bekleniyor.
(Haber 61)
Bordo mavililerde geçtiğimiz sezon istenilen verim alınamayan Fode Koita, gönderilecekler listesine yazılmıştı. Golcü oyuncuya Süper Lig'in iki ekibi talip oldu.
Ümraniyespor ve Giresunspor'un Koita için Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenildi.
Yönetimin teklifleri değerlendirip en kısa zamanda karar vermesi bekleniyor.
(Haber 61)
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