Florya'nın kapıları Fatih Terim'e kapandı!

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından harekete geçti ve Florya'nın kapılarını Terim'e tamamen kapattı.
Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini açıklayan Mustafa Cengiz, Terim'in 30 Mayıs'ta Florya'ya gelerek odasındaki eşylarını toplayıp personelle vedalaşmasının ardından bir flaş kararın altına daha imza attı ve Florya'nın Terim ile olan ilişkisini kesti.
Florya'nın kapılarını Fatih Terim'e kapatan ve Florya'daki tüm giriş personeline bu yönde bir talimat veren başkan Mustafa Cengiz asıl sürprizini ise takımın başına bir teknik direktör getirerek yapmaya hazırlanıyor.
19 Haziran'a kadar Galatasaray'ın başına bir teknik direktör getirmek isteyen başkan Mustafa Cengiz, geçici bir süreliğine de olsa takımı teslim edecek bir teknik direktör bulamıyor.
21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçına çıkacak olan Galatasaray'ın 17 Haziran'da sezonu açması bekleniyor.
Başkan belli değil
Teknik direktör yok
12 futbolcunun sözleşmesi bitti
Transfer planlaması yok
Ödenmesi gereken 60 milyon TL yok
Kamp programı, kamp yeri belli değil
TARİHİ KAOS!
Galatasaray'da 1 Haziran itibarıyla yaprak dökümü başladı. 12 futbolcunun yanı sıra teknik heyetten 7 antrenörün sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitti. A Takım bünyesindeki 10 ismin kulüpten ayrılması kesinleşti.
Yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda G.Saray'da olmayacak. Kiralıklar Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Saracchi ve Etebo kulüplerine döndü. Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile Linnes de veda etti.
KULÜPTE HER ŞEY SEÇİME BAĞLI
Sözleşmesi biten teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere birçok ismin G.Saray'daki geleceği ise 19 Haziran'daki seçime bağlı. Terim devam ederse, Selçuk İnan ve Necati Ateş yardımcıları olacak. Arda'nın durumu Terim'e bağlı. Ömer Bayram'ın sözleşmesinin uzatıldığı öğrenilirken, Emre Akbaba'nın da kalması isteniyor. Donk için net bir karar verilmedi.
TEKNİK HEYET
Fatih Terim - Belirsiz
Levent Şahin - Ayrıldı
Ümit Davala - Ayrıldı
Necati Ateş - Belirsiz
Selçuk İnan - Belirsiz
Fadıl Koşutan - Belirsiz (Kaleci Ant.)
Scott Piri - Belirsiz (Kondisyoner)
FUTBOLCULAR
Ömer Bayram - Kalacak
Emre Akbaba - Kalacak
Arda Turan - Belirsiz
Şener Özbayraklı - Ayrıldı
Emre Taşdemir - Ayrıldı
Etebo - Ayrıldı
Saracchi - Ayrıldı
Gedson - Ayrıldı
Onyekuru - Ayrıldı
Halil Dervişoğlu - Ayrıldı
Linnes - Ayrıldı
Donk - Belirsiz
Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini açıklayan Mustafa Cengiz, Terim'in 30 Mayıs'ta Florya'ya gelerek odasındaki eşylarını toplayıp personelle vedalaşmasının ardından bir flaş kararın altına daha imza attı ve Florya'nın Terim ile olan ilişkisini kesti.
Florya'nın kapılarını Fatih Terim'e kapatan ve Florya'daki tüm giriş personeline bu yönde bir talimat veren başkan Mustafa Cengiz asıl sürprizini ise takımın başına bir teknik direktör getirerek yapmaya hazırlanıyor.
19 Haziran'a kadar Galatasaray'ın başına bir teknik direktör getirmek isteyen başkan Mustafa Cengiz, geçici bir süreliğine de olsa takımı teslim edecek bir teknik direktör bulamıyor.
21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçına çıkacak olan Galatasaray'ın 17 Haziran'da sezonu açması bekleniyor.
Başkan belli değil
Teknik direktör yok
12 futbolcunun sözleşmesi bitti
Transfer planlaması yok
Ödenmesi gereken 60 milyon TL yok
Kamp programı, kamp yeri belli değil
TARİHİ KAOS!
Galatasaray'da 1 Haziran itibarıyla yaprak dökümü başladı. 12 futbolcunun yanı sıra teknik heyetten 7 antrenörün sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitti. A Takım bünyesindeki 10 ismin kulüpten ayrılması kesinleşti.
Yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala yeni sezonda G.Saray'da olmayacak. Kiralıklar Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Onyekuru, Saracchi ve Etebo kulüplerine döndü. Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile Linnes de veda etti.
KULÜPTE HER ŞEY SEÇİME BAĞLI
Sözleşmesi biten teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere birçok ismin G.Saray'daki geleceği ise 19 Haziran'daki seçime bağlı. Terim devam ederse, Selçuk İnan ve Necati Ateş yardımcıları olacak. Arda'nın durumu Terim'e bağlı. Ömer Bayram'ın sözleşmesinin uzatıldığı öğrenilirken, Emre Akbaba'nın da kalması isteniyor. Donk için net bir karar verilmedi.
TEKNİK HEYET
Fatih Terim - Belirsiz
Levent Şahin - Ayrıldı
Ümit Davala - Ayrıldı
Necati Ateş - Belirsiz
Selçuk İnan - Belirsiz
Fadıl Koşutan - Belirsiz (Kaleci Ant.)
Scott Piri - Belirsiz (Kondisyoner)
FUTBOLCULAR
Ömer Bayram - Kalacak
Emre Akbaba - Kalacak
Arda Turan - Belirsiz
Şener Özbayraklı - Ayrıldı
Emre Taşdemir - Ayrıldı
Etebo - Ayrıldı
Saracchi - Ayrıldı
Gedson - Ayrıldı
Onyekuru - Ayrıldı
Halil Dervişoğlu - Ayrıldı
Linnes - Ayrıldı
Donk - Belirsiz