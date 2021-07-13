Florentino Perez'in olay ses kaydı ortaya çıktı!

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in 2006 yılında kulüp efsaneleri Iker Casillas ve Raul Gonzalez hakkındaki sözleri El Confidencial gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı.



Florentino Perez'in söz konusu ses kayıtlarında, "Casillas, Real Madrid ayarında bir kaleci değil. Asla değil ve hiçbir zaman da olamayacak. Tarihimizin en büyük hayal kırıklıklarından biri. Problem şu ki, insanlar Iker'i çok seviyor, tapıyor, onunla konuşuyor ve çok savunuyor." dediği ortaya çıktı.



"SAHTEKARLAR; RAUL VE CASILLAS"



Perez'in, "Real Madrid tarihinin en büyük sahtekarlarından biri Casillas, diğeri de Raul! Sahtekarlık deyince Raul ilk sırada gelir, Casillas da ikinci. Bunlar çok büyük benciller. Kulübü değil kendilerini düşünürler." diyor.



"BUNLAR YÜZ ÜSTÜ BIRAKIR"



Real Madrid başkanının, "Başarıyı istiyorsan Raul ve Casillas ile devam etmeyeceksin. Devam edersen hata yaparsın. Seni yüz üstü bırakırlar." sözleriyle ses kaydı son buluyor.



Madrid medyasında bu ses kayıtları büyük yankı uyandırırken, konunun taraflarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.



