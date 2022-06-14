GALATASARAY İLE SÖZLEŞME İMZALAYABİLECEK

TÜRK TAKIMLARIYLA ANILDI

KARİYERLİ BİR FUTBOLCU

Transfer çalışmalarını hızlandıracak olan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı hücum oyuncusu Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.UOL'de yer alan habere göre; Galatasaray, Orlando City'de oynayan futbolcu için girişimde bulundu. Brezilyalı oyuncunun Temmuz ayından itibaren başka bir kulüple sözleşme imzalayabileceği ifade edildi.Yakın dönemde Trabzonspor ile de anılan Brezilyalı futbolcunun daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray ile de görüştüğü sıkça gündeme gelmişti. Pato, Orlando City formasıyla 2022 sezonunda 14 maçta 3 gol 3 asistlik performans sergilemişti.32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kariyerine Internacional ekibinde başlamış daha sonra Milan, Corinthians, Sao Paolo, Chelsea, Villlareal, Tianjin FC gibi takımlarda oynadı. 2010 yılında 35 milyon Euro değer biçilen futbolcunun Transfermark verilerine göre güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro civarında.