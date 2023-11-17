FLAŞ: Everton 10 puan silme cezası aldı

Premier Lig ekiplerinden Everton, Premier Lig kar ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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FLAŞ: Everton 10 puan silme cezası aldı
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17 Kasım 2023 15:26
Son güncelleme 17 Kasım 2023 15:35
Premier Lig ekiplerinden Everton'da büyük bir şok yaşandı.

10 PUAN SİLME CEZASI

Premier Lig kar ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla bağımsız komisyona sevk edilen İngiliz kulübü, komisyonun kararı ile 10 puan silme cezası aldı.

İTİRAZ EDİLECEK

Everton Kulübü'nden yapılan açıklamada, kararın kabul edilemez olduğu ve itiraz edileceği açıklandı.

Premier Lig'de 14 puanı bulunan Everton, bu cezanın ardından 4 puanla küme düşme hattına geriledi ve 19. sıraya düştü.

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