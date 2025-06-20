FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu karşılaşmasında Flamengo ile Chelsea karşı karşıya geldi. Flamengo, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.Chelsea, Pedro Neto'nun attığı golle 13. dakikada 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi, ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.Flamengo, 62. dakikada Bruno Henrique'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu. Brezilya temsilcisi, 65. dakikada Danilo'nun attığı golle 2-1 öne geçti. Flamengo, 83. dakikada Wallace'ın attığı golle maçı 3-1 kazandı.Chelsea, Nicolas Jackson'ın 68. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.Bu sonucun ardından Flamengo, grupta ikide iki yaptı ve 6 puana yükseldi. Brezilya ekibi, gruptan çıkmayı garantiledi. Turnuvadaki ilk mağlubiyetini alan Chelsea, 3 puanda kaldı.Flamengo, gruptaki bir sonraki maçında Los Angeles FC ile karşılaşacak. Chelsea, ES Tunis ile karşı karşıya gelecek.