20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
6-0
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
3-1
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
01:00
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
04:00
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
0-178'
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
1-076'
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
3-181'
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
2-183'
20 Haziran
Shamrock -Cork City
4-181'

Flamengo'den Chelsea karşısında geri dönüş!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Flamengo, Chelsea'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

calendar 20 Haziran 2025 23:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Flamengo'den Chelsea karşısında geri dönüş!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu karşılaşmasında Flamengo ile Chelsea karşı karşıya geldi. Flamengo, maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Chelsea, Pedro Neto'nun attığı golle 13. dakikada 1-0 öne geçti. İngiliz ekibi, ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Flamengo, 62. dakikada Bruno Henrique'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği buldu. Brezilya temsilcisi, 65. dakikada Danilo'nun attığı golle 2-1 öne geçti. Flamengo, 83. dakikada Wallace'ın attığı golle maçı 3-1 kazandı.


Chelsea, Nicolas Jackson'ın 68. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından Flamengo, grupta ikide iki yaptı ve 6 puana yükseldi. Brezilya ekibi, gruptan çıkmayı garantiledi. Turnuvadaki ilk mağlubiyetini alan Chelsea, 3 puanda kaldı.

Flamengo, gruptaki bir sonraki maçında Los Angeles FC ile karşılaşacak. Chelsea, ES Tunis ile karşı karşıya gelecek.


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