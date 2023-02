Fırsatçı ev sahibini anında ihbar edin

Deprem bölgesinde yaşanan göç sonrası komşu illerde kira fiyatları yükselmeye başlamış bazı fırsatçılar Elazığ'da 800 liralık kirayı 4 bine kadar çıkarmıştı. Göçün yaşandığı bölgelerdeki emlak ve esnaf odaları gelen depremzedeleri ücretsiz olarak konutlara yerleştirmek için çalışma yaparken depremzedeye de güvence verdi. "Fırsatçı ev sahiplerini ihbar edin" diyen emlak odaları ayrıca kendilerinin de fiyat artırımına gidenleri anında Ticaret Bakanlığı'na bildirdiklerini söylediler.



HEMEN ORGANİZE OLDUK



Kayseri'de satılık ve kiralık konut fiyatlarında herhangi bir fahiş fiyat söz konusu olmadığını savunan Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "Şu an net olarak bilmiyorum ama Kayseri'ye 10 bin civarında depremzedenin göç ettiğini tahmin ediyoruz. Gelenlerin sayısı her geçen dakika artıyor. Devlet yurtları ve oteller vatandaşlarımıza açıldı. Biz organize olduk. Bir Whats App grubu kurduk. Hem oradan hem de sosyal medya üzerinden ihtiyacı olan herkese yetişmeye çalışıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımız bize odamız üzerinden ulaşabilirler" dedi.



EŞYALI VE ÜCRETSİZ TAHSİS



Oda olarak kendilerinin de seferber olduklarını anlatan Atasoy, "Gelen depremzedelere herhangi bir bedel alınmaksızın elimizdeki bütün kiralık daireleri esnafımızla beraber sunuyoruz. Eşyalı olanları direkt tahsis ediyor, olmayanları eşyaları içerisine koyarak teslim ediyoruz" diye konuştu. Bu kapsamda Kayseri'de 100'e yakın konut tahsis ettiklerini belirten Atasoy, "Bunlar halk tarafından verilen konutlardan hariç. İçlerinde 2-3 tane ailenin kaldığı büyük daireler de var. Neredeyse 300-400 ailemize biz kendi bünyemizde yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Atasoy, konut stokuyla ilgili hiçbir sıkıntılarının da olmadığını da sözlerine ekledi. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam da fırsatçıların az da olsa gündemde olduğunu belirterek "Fakat biz bunlara prim vermiyoruz. Odamızda 4 bin tane üye var. Bütün bu üyelerden depremzedelere fiyat artışı yapanları bize bildirmelerini istiyoruz. Biz onları Ticaret Bakanlığı'na şikâyet edeceğimizi söylüyoruz. Dönüşler oluyor. Fiyat artışı tespit ettiğimiz mal sahiplerini hemen bakanlığa ihbar ediyoruz. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımız olursa onlar da şikayetçi olsun" dedi.



ANKARA 450 AİLEYİ ÜCRETSİZ YERLEŞTİRDİ



Oda olarak kiralık konutlar noktasında ev sahipleriyle irtibata geçerek, mülk sahiplerini kira almamaları konusunda ikna ettiklerini belirten Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "İkna olmayanları ise ikna ediyoruz. Komisyon hizmet bedeli alınmaması için de bütün meslektaşlarımıza mesajlar gönderdik" bilgisini paylaştı. Şu ana kadar Ankara'da 450'ye yakın aileyi ücretsiz olarak konutlara yerleştirdiklerini anlatan Akçam, "Konutlarda yetersiz kaldığımız noktada ise otel odalarını kiraladık. Finansmanlığını da hayırsever vatandaşlar yapıyor. Bu noktada da şu anda 20 tane oda kiraladık. 70 kişi şu an için orada konaklıyor" dedi. Aldıkları en son rakamlara göre şu anda Ankara'ya 25 binin üzerinde bir depremzede geldiğini bildiren Akçam, "Bu sayının 100 bine kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili yeterli konut stokumuz yok, çözüm bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. 'ÖNCELİĞİMİZ DEPREMZEDE'



Kuruluş olarak şu anda deprem bölgesinden Marmara, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerine giden vatandaşlara barınabilecekleri konut temin etmek için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Bu anlamda hayırsever olup da ücretsiz bir şekilde depremzedelere açılan ev ve portföyleri ihtiyaç sahiplerine buluşturabilmek en büyük önceliğimiz" dedi. Teslim ettikleri konut sayısıyla ilgili net bir rakam paylaşamayacaklarını ifade eden Akdoğan, "Otel sahipleriyle de konuşarak 40-50 yataklık odaları açmalarına vesile olabiliyoruz" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ