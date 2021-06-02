Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki altıncı maçında Çin'i 3-0 yendi.



Ay-yıldızlı ekip, son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan, İtalya, Polonya, Kanada ve Almanya'nın ardından Çin'i de mağlup ederek 6'da 6 yaptı. Milliler, tarihinde ilk kez bir FIVB organizasyonundaki ilk 6 maçını da kazandı.



Milli takımda Ebrar Karakurt, Çin karşısında 17 sayıyla en skorer isim olurken, Meliha İsmailoğlu 14, Eda Erdem Dündar 13, Hande Baladın 10, Kübra Akman 7, Naz Aydemir Akyol 3 ve Tuğba Şenoğlu 1 sayıyla katkı sağladı.



Türkiye, FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasına 6 Haziran Pazar günü TSİ 14.00'te Tayland ile oynayacağı maçla başlayacak.



Salon: Rimini



Hakemler: Anderson Caçador (Brezilya), Denny Francisco Cespedes Lassi (Dominik Cumhuriyeti)



Çin: Duan Fang, Wang Yuanyuan, Yao Di, Liu Yanhan, Gao Yi, Li Yao (Li Lin, Mengjie Wang, Liu Xiaotong)



Türkiye: Naz Aydemir Akyol, Meliha İsmailoğlu, Kübra Akman, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Cansu Özbay, Meryem Boz)



Setler: 15-25, 23–25, 21-25



Süre: 96 dakika



