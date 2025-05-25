Filenin Sultanları, İtalya'ya kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki ikinci maçında ev sahibi İtalya'ya 3-2 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde organize edilen turnuvadaki ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibine 14-25, 25-22, 17-25, 29-27 ve 15-19'luk setlerle 3-2 mağlup oldu.
Turnuvaya 3-1'lik Almanya galibiyetiyle başlayan milli takım, organizasyondaki son maçında pazar günü TSİ 15.00'te Hollanda ile mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde organize edilen turnuvadaki ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibine 14-25, 25-22, 17-25, 29-27 ve 15-19'luk setlerle 3-2 mağlup oldu.
Turnuvaya 3-1'lik Almanya galibiyetiyle başlayan milli takım, organizasyondaki son maçında pazar günü TSİ 15.00'te Hollanda ile mücadele edecek.
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