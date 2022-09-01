Filenin Efeleri, son turunda ABD ile eşleşti

Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın son 16 turundaki rakibi ABD oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, müsabakayı 4 Eylül Pazar günü Polonya'nın Gliwice kentinde oynayacak.



Karşılaşmanın saati daha sonra belli olacak.



Milliler, organizasyonda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yenerek son 16 turuna yükselmişti.





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