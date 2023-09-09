Filenin Efeleri, Slovenya'ya elendi!

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu ve tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkma şansını kaçırdı.

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Filenin Efeleri, Slovenya'ya elendi!
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09 Eylül 2023 20:11
Son güncelleme 09 Eylül 2023 20:41
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Milli takım, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve çeyrek final şansını yitirdi.

 SET SONUÇLARI

1. Set: Slovenya 20-25 Türkiye
2. Set: Slovenya 22-25 Türkiye
3. Set: Slovenya 25-21 Türkiye
4. Set: Slovenya 25-23 Türkiye
5. Set: Slovenya 15-13 Türkiye

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