Filenin Efeleri, Slovenya'ya elendi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Slovenya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etti.
Milli takım, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve çeyrek final şansını yitirdi.
SET SONUÇLARI
1. Set: Slovenya 20-25 Türkiye
2. Set: Slovenya 22-25 Türkiye
3. Set: Slovenya 25-21 Türkiye
4. Set: Slovenya 25-23 Türkiye
5. Set: Slovenya 15-13 Türkiye
Milli takım, Bulgaristan'ın Varna kentindeki karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve çeyrek final şansını yitirdi.
SET SONUÇLARI
1. Set: Slovenya 20-25 Türkiye
2. Set: Slovenya 22-25 Türkiye
3. Set: Slovenya 25-21 Türkiye
4. Set: Slovenya 25-23 Türkiye
5. Set: Slovenya 15-13 Türkiye