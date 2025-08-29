Filenin Efeleri İtalya karşısında mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 3-1 mağlup ayrıldı.
Ay Yıldızlılar, PalavelaTorino Spor Salonu'nda oynadığı hazırlık maçından 25-19, 31-29, 19-25 ve 25-16'lık setler ile birlikte 3-1 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, bir sonraki hazırlık maçında cumartesi günü Hollanda karşısında sahada olacak.
