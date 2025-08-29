29 Ağustos
Filenin Efeleri İtalya karşısında mağlup

Filenin Efeleri, İtalya karşısında çıktığı hazırlık maçından 3-1 mağlup ayrıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 3-1 mağlup ayrıldı.

Ay Yıldızlılar, PalavelaTorino Spor Salonu'nda oynadığı hazırlık maçından 25-19, 31-29, 19-25 ve 25-16'lık setler ile birlikte 3-1 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, bir sonraki hazırlık maçında cumartesi günü Hollanda karşısında sahada olacak.

