Filede dev derbi: Eczacıbaşı Dynavit - Vakıfbank

Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank ilk maçına çıkıyor.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
İki galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride 2. maç 4 Nisan Perşembe günü VakıfBank'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
İki galibiyete ulaşan tarafın finale yükseleceği seride 2. maç 4 Nisan Perşembe günü VakıfBank'ın ev sahipliğinde oynanacak.