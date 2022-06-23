FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2022-2023 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.



Ligin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, gelecek sezonun eleme maçları 21 Eylül'de, grup karşılaşmaları ise 4 Ekim'de başlayacak.



Türkiye'den Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Pınar Karşıyaka'nın da aralarında bulunduğu 28 takım, doğrudan gruplara katılacak. TOFAŞ ise gruplara kalabilmek için eleme oynayacak.



Elemelerde 24 takım arasından gelecek 4 ekibin de dahil olmasıyla normal sezon 32 takımla devam edecek.



FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara doğrudan katılacak takımlar şöyle:



AEK, Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa, Bnei Herzliya, Darüşşafaka, Dinamo Banco di Sardegna Sassari, ERA Nymburk, Filou Oostende, Galatasaray Nef, Hapoel Bank Yahav, Hapoel Holon, Macaristan şampiyonu (Egis Kormend veya Falco Szombathely), Igokea m:tel, JDA Bourgogne, Legia Varşova, Lenovo Tenerife, Limoges CSP, MHP Riesen Ludwigsburg, PAOK mateco, Pau-Lacq-Orthez, Peristeri, Pınar Karşıyaka, Rytas Vilnius, Surne Bilbao, Telekom Baskets Bonn, UCAM Murcia, Unahotels Reggio Emilia, VEF Riga.



Elemelerde mücadele edecek ekipler ise şu şekilde:



Bakken Bears, Brose Bamberg, Budivelnyk, CSO Voluntari, FMP Meridian, Fribourg Olympic, Golden Eagle Ylli, Heroes Den Bosch, Macaristan finalisti (Egis Kormend veya Falco Szombathely), Karhu Kauhajoki, Keravnos, Leicester Riders, NINERS Chemnitz, Norrkoping Dolphins, Opava, Parnu Sadam, Patrioti Levice, Rio Breogan, Siauliai, SIG Strasbourg, SL Benfica, Swans Gmunden, TOFAŞ, Unicaja.





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