Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Erkekler 2024 FIBA Olimpiyat Eleme Turnuvalarında gruplar belli oldu.



Olimpiyat Eleme Turnuvalarının kura çekimi, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.



2-7 Temmuz 2024 tarihlerindeki dört ayrı turnuvada toplam 24 takım mücadele edecek. Organizasyonlar, Yunanistan (Pire), Letonya (Riga), Porto Riko (San Juan) ve İspanya'nın (Valensiya) ev sahipliğinde düzenlenecek.



Elemelerden gelecek 4 takım Paris'in ev sahipliği yapacağı 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Ev sahibi Fransa'nın yanı sıra 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'ndan 7 takım, olimpiyatlara önceden kota almıştı.



Kura çekimine göre gruplar şöyle oluştu:



A Grubu (Pire, Yunanistan): Slovenya, Yeni Zelanda, Hırvatistan



B Grubu (Pire, Yunanistan): Mısır, Yunanistan, Dominik Cumhuriyeti



A Grubu (Riga, Letonya): Gürcistan, Filipinler, Letonya



B Grubu (Riga, Letonya): Brezilya, Kamerun, Karadağ



A Grubu (San Juan, Porto Riko): Meksika, Fildişi Sahili, Litvanya



B Grubu (San Juan, Porto Riko): İtalya, Porto Riko, Bahreyn



A Grubu (Valensiya, İspanya): Lübnan, Angola, İspanya



B Grubu (Valensiya, İspanya): Finlandiya, Polonya, Bahamalar.





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