Feyyaz Uçar'dan transfer açıklamaları!

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Angelo'nun transferinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti ve UEFA'nın yeni Avrupa ligleri projesine dikkat çekti.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Twitter
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Feyyaz Uçar'dan transfer açıklamaları!
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19 Ağustos 2024 19:23
Son güncelleme 19 Ağustos 2024 19:45
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Chelsea'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'nun transferi için açıklama yaptı.

Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, "Bizde transfer bitemez. Bizim vedalaşmak zorunda olduğumuz oyuncular var. Zamanlamayı doğru yapabilirsek transfere devam edeceğiz. Kadromuzda biraz rahatlamamız lazım. Ondan sonrasını hep berabere göreceğiz." dedi.

Angelo transferi ne durumda sorusuna cevap veren Uçar, "Angelo'nun transferi konusunda büyük bir yol katetildi. Söylemem yanlış ama söyledim." diye konuştu.

Ayrıca UEFA'nın yeni Avrupa Ligleri projesi için de şunları söyleyerek sözlerini bitirdi: ''UEFA, bu seneki sistemle birlikte birkaç sene içerisinde büyük takımların istediği Avrupa liglerini kurmanın planını yapıyor. Bizler de Türk takımları olarak bunun dışında kalmamak için çok çalışmalıyız.''

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