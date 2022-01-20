Feyyaz Uçar: 'Bakasetas, Okan'ı penaltılarda izlemiş midir?'

Feyyaz Uçar, beIN Sports daki Trabzonspor - Giresunspor maçında Bakasetas'ın penaltısını kurtaran Okan Kocuk'un penaltı arışını değerlendirdi.



Uçar değerlendirmesinde penaltıyı kullanan Bakasetas'ı eleştirirken Okan Kocuk'un penaltılarda kendisini kanıtladığına dikkat çekti.



İşte Feyyaz Uçar'ın sözleri



"Kaleciler, 'Penaltı atan oyuncuyu takip ederiz.' der. Peki, penaltı atışı yapan oyuncular kalecileri ne kadar takip ediyor? Bakasetas, Okan'ın penaltılarda başarılı olduğuna dair fikir sahibi olsa farklı bir sonuç olabilirdi. Bir de Okan ilk penaltıda yatmadı, ikincisinde de nereye vuracağını anladı. Bu anlamda da başarısını kanıtlamış oldu"





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