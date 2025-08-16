Feyenoord, geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi!

Hollanda Eredivisie'nin 2. hafta maçında Feyenoord, Excelsior'a konuk oldu.
Woudestein Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Feyenoord, 2-1 kazandı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri dakika 22'de Ayase Ueda ile dakika 35'te Sem Steijn kaydetti. Excelsior'un tek golünü ise dakika 9'da Derensili Fernandes attı.
Bu sonucun ardından Robin van Persie'nin yönetimindeki Feyenoord, puanını 6 yaptı. Excelsior, 0 puanda kaldı.
Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında Feyenoord, Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek. Excelsior, Utrecht'e konuk olacak.
