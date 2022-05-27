Fetih anısına boğazda yarış yapılacak!

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde yat ve sportsboat yarışları gerçekleştirilecek.



Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde İstanbul Yelken Kulübü ve Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü tarafından organize edilecek yarış, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul Boğazı'nda yapılacak.



IRC ve gezi sınıfı yatlarla sportsboat sınıf teknelerin katılacağı yarış saat 14.00'de başlayacak.



Yaklaşık 9,5 deniz mili uzunluğunda bir rotada yarışacak tekneler, İstanbul Boğazı'ndaki Büyükdere koyundan start alacak ve Dolmabahçe Sarayı önünde mücadeleyi tamamlayacak.



Yarış sonrası ödül töreni ise İstanbul Yelken Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ