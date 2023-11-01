Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray'ın sembol isimleriyle yarış halinde.
Tecrübeli eldiven, 475 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Kulüp tarihinde en çok forma giyen 5. oyuncu olan Muslera, 4 maç daha oynaması halinde 479 kez görev yapan Sabri Sarıoğlu'nu da yakalamış olacak.
Muslera, bu sezon ise 19 maçta kaleyi korudu.
Tecrübeli eldiven, 475 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Kulüp tarihinde en çok forma giyen 5. oyuncu olan Muslera, 4 maç daha oynaması halinde 479 kez görev yapan Sabri Sarıoğlu'nu da yakalamış olacak.
Muslera, bu sezon ise 19 maçta kaleyi korudu.