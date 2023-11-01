Fernando Muslera rekora koşuyor!

Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, 4 maç daha oynaması durumunda kulüp tarihinde en çok maça çıkan 4. isim olan Sabri Sarıoğlu'nu yakalayacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera rekora koşuyor!
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01 Kasım 2023 12:35
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Galatasaray'ın sembol isimleriyle yarış halinde.

Tecrübeli eldiven, 475 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. Kulüp tarihinde en çok forma giyen 5. oyuncu olan Muslera, 4 maç daha oynaması halinde 479 kez görev yapan Sabri Sarıoğlu'nu da yakalamış olacak.

Muslera, bu sezon ise 19 maçta kaleyi korudu.

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