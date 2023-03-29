Fernando Muslera'dan büyük özveri!

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, yaşına rağmen gösterdiği çabayla takdir topluyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera'dan büyük özveri!
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29 Mart 2023 10:55
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Trabzonspor karşılaşmasında ayağında sakatlanmıştı.

Uruguaylı eldivenin, 6haftada sahalara dönmesi beklense de bir ay sonra formasına kavuşmuştu.

Konyaspor maçında forma giyen Muslera, ağrılarına özel program dahilinde çalışmalarına devam ediyor.

36 yaşındaki kalecinin de milli arada bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Tecrübeli file bekçisi, Adana Demirspor karşılaşmasında da ilk 11'deki yerini alacak.

Bu sezon çıktığı 24 maçın 11'inde kalesinde geçit vermeyen Muslera, 18 gol yedi. 

 
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