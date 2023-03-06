Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu attığı enfes gol ve başarılı performansıyla bir kez daha öne çıktı. Attığı müthiş golle ayakta alkışlanan milli oyuncu, bir kez daha taraftarlarının desteğini kazandı.



Son 2 sezonda kariyerinde ciddi bir çıkış yakalayan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon özelinde ise teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Portekizli hoca ile birlikte hem fiziksel olarak hem de oyun görüşü anlamında gelişim gösteren 23 yaşındaki oyuncu, yükselişini sürdürüyor. Son yıllarda transfer dönemlerinde Avrupa'ya önemli futbolcularını ihraç eden sarı-lacivertlilerde artık sırada Ferdi Kadıoğlu bulunuyor.



EN AZ 20 MİLYON EURO



Eljif Elmas ve Kim Min Jae'yi Napoli'ye, Vedat Muriç'i de Lazio'ya satarak kulübün kasasına 60 milyon euroyu bulan bir gelir koyan Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nda da 20 milyon eurodan aşağı teklifle ilgilenmek istemiyor.



"5 BÜYÜK LİGDE OYNAR"



Ferdi'nin hem genç yaşı hem de potansiyeliyle Avrupa'nın 5 büyük liginde rahatlıkla oynayabileceği vurgulanıyor. Zaten İtalya Serie A başta olmak üzere Ferdi'nin performansı ve gelişimi de yakından takip ediliyor.



Milli yıldız, şampiyonluk yarışında, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla eşleşmesinde ve gelecek haftalarda takımın en önemli isimlerinden biri konumunda...



