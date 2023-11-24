, son iki sezonda yakaladığı çıkışı bu sene de devam ettirdi. Normalde forvet arkasında oynarken Vitor Pereira ile birlikte savunmanın kanatlarına geçen Milli futbolcu, bu değişimle kariyerini bambaşka bir noktaya taşıdı.Ferdi, sergilediği futbolla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Daha önce Dortmund, Ajax gibi takımlar 24 yaşındaki oyuncuya ilgi göstermişti. Yaz döneminde Napoli'nin girişimleri oldu ama sonuçsuz kaldı. Buna rağmen Mavi-Beyazlılar, Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip etmeyi sürdürdü. Son haftalarda Milan da gözünü Hollanda doğumlu oyuncuya çevirdi.Yıldız futbolcu, Ay-Yıldızlı forma altında sergilediği performanslaAlmanya ile oynanan hazırlık maçında sol bekte görev yapan Ferdi, Leroy Sane'ye adım attırmadı, Abdülkerim'in harika pasında defansın arkasına sarkarak müthiş bir vuruşla Milli forma altındaki ilk golünü kaydetti. 24 yaşındaki futbolcunun Panzerler karşısındaki performansı, İtalyanlar'ı transfer konusunda fazlasıyla ikna etti. Milan ve Napoli'nin, Ferdi için başka talipler çıkmadan önce Fenerbahçe'yle masaya oturmaya hazırlandıkları kaydedildi.İtalyanlar, ara transfer döneminde Milli futbolcuyu kadroya katmaya çalışacak. Ancak şampiyonluk yarışı veren Sarı-Lacivertliler'in, takımın yıldız ismini ocak ayında kaybetmeye niyeti yok. Yönetim, resmi bir teklif gelmesi halinde pazarlıklaraFerdi Kadıoğlu'nun da öncelikli hedefinin, Fenerbahçe'de bir şampiyonluk yaşamak olduğu öğrenildi.