Ferdi Kadıoğlu: 'Kazandığımız için mutluyum'

Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendiği maçta oldukça güzel bir gole imza atan Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.



Kayserispor maçı ve golden sonraki selamı hakkında konuşan Ferdi Kadıoğlu "Kolay bir maç değildi. Kayserispor da çok pozisyon yakaladı. Kazandığımız için mutluyuz. Attığım gol içinde mutluyum. Arda ile maç öncesi konuştuk, kim gol atarsa selam verecekti. Bu selam, depremde kurtarma ekibi olarak görev yapan insanlaraydı." dedi



UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacakları maçla ilgili konuşan sarı-lacivertli isim "Sevilla maçına iyi hazırlanacağız. Zor bir maç olacak. Türkiye için önemli bir maç. Ülkemize puan kazandırmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.





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