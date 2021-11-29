Ferdi Kadıoğlu: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Göztepe maçı sonrası konuştu. İşte Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları...

Haber; Sporx.com
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Ferdi Kadıoğlu: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'
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29 Kasım 2021 22:18
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu "Nerede görev verilirse verilsin, hoca nerede oynatırsa oynatsın en iyisini göstermeye çalışıyorum." dedi.

Ayrıca sarı-lacivertli futbolcu "Nerede oynadığımdan ziyade 3 puan önemliydi. 1 puan kayıp gibi! Hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.


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