Ferdi Kadıoğlu: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz'

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Ferdi Kadıoğlu "Nerede görev verilirse verilsin, hoca nerede oynatırsa oynatsın en iyisini göstermeye çalışıyorum." dedi.
Ayrıca sarı-lacivertli futbolcu "Nerede oynadığımdan ziyade 3 puan önemliydi. 1 puan kayıp gibi! Hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu "Nerede görev verilirse verilsin, hoca nerede oynatırsa oynatsın en iyisini göstermeye çalışıyorum." dedi.
Ayrıca sarı-lacivertli futbolcu "Nerede oynadığımdan ziyade 3 puan önemliydi. 1 puan kayıp gibi! Hayal kırıklığı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.