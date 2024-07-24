Ferdi Kadıoğlu golle başladı

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, yeni sezona golle başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu golle başladı
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24 Temmuz 2024 00:10
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, sonradan oyuna girmesine rağmen sezona golle başladı.

Milli takımla EURO 2024'te mücadele ettiği için sarı-lacivertli takıma geç katılan Ferdi, maçın başında yedekler arasında yer aldı.

Maçın 68. dakikasında Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada takımının 4. golüne imza attı.

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