01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
1-1
01 Aralık
Bologna-Cremonese
1-3
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
0-4

Fenerium'dan 4 günde 150 milyon TL hasılat

Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgisi sayesinde Fenerium mağazaları dört günde kulübe 150 milyon TL kazandırdı.

calendar 02 Aralık 2025 09:04 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 09:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe taraftarının yoğun desteği kulübün kasasına büyük bir katkı sağladı.

Fenerium mağazalarına sarı lacivertli futbolseverler, başkan Sadettin Saran'ın isteğiyle akın etmişti.

4 GÜNDE 150 MİLYON TL

Mağazalara giden Fenerbahçeliler, 4 günde kulübün kasasına 150 milyon TL para soktu.

FORMALARIN TAMAMI SATILDI

Yönetim, taraftarın bu ilgisine teşekkür etti. Dün de maçtan önce mağazadaki formaların tamamı satıldı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
