Fenerium'dan 4 günde 150 milyon TL hasılat

Fenerbahçe taraftarının yoğun desteği kulübün kasasına büyük bir katkı sağladı.
Fenerium mağazalarına sarı lacivertli futbolseverler, başkan Sadettin Saran'ın isteğiyle akın etmişti.
4 GÜNDE 150 MİLYON TL
Mağazalara giden Fenerbahçeliler, 4 günde kulübün kasasına 150 milyon TL para soktu.
FORMALARIN TAMAMI SATILDI
Yönetim, taraftarın bu ilgisine teşekkür etti. Dün de maçtan önce mağazadaki formaların tamamı satıldı.
