Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Thiam, 34. dakikada Samatta ve 67. dakikada Valencia'dan geldi. Ankaragücü'nün tek sayısını ise 90+4. dakikada Emre Güral kaydetti. Sarı - lacivertlilerde 40. dakikada sarı kart gören Ozan Tufan, Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 38 yaparak 2. sıradaki yerini korudu. Üst üste 3. yenilgisini alan Ankaragücü ise 15 puanla 20. sırada kaldı.Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.Fenerbahçe'de iki oyuncu, sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.Sarı - lacivertlilerin stoperi Serdar Aziz, 59. dakikada, Enner Valencia ise 76. dakikada sakatlanarak kenara geldi.Fenerbahçe, Ankaragücü'nü farklı mağlup ettikten sonra evindeki galibiyet serisini de 3 maça taşıdı.Başakşehir'i 4-1 ve Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nü de evinde 3-0 yenerek bu sezon iç sahada ilk kez üst üste 3 maç kazanmış oldu.Fenerbahçe'nin bu sezon galibiyetlerinde dikkat çeken bir istatistik de öne çıktı.Erol Bulut'un öğrencileri, bu sezon ilk golü buldukları 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de 3'ü zorunlu 4 değişik yaptı.Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kart cezalıları Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Sinan Gümüş'ü kadroya dahil edemedi. Bulut, bu isimlerin yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar'a 11'de görev vermedi.Bu oyuncuların yerine MKE Ankaragücü maçında Serdar Aziz, Filip Novak, Enner Valencia ve Mbwana Samatta ilk 11'de oynadı.Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma hattı Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand ve Filip Novak'tan oluştu. Orta ikilide Luiz Gustavo-Ozan Tufan, kanatlarda Valencia ve Thiam yer aldı. Forvet arkasında Pelkas şans bulurken, forvette Samatta oynadı.Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu ve İsmail Yüksek şans bekledi.Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, MKE Ankaragücü maçı kadrosundan çıkarıldı.Eksikler sebebiyle kadroda olması beklenen Ferdi, omzunda yaşadığı ağrı sebebiyle MKE Ankaragücü maçı kadrosuna alınmadı.Fenerbahçe'de sakatlığını yeni atlatan Sadık Çiftpınar, MKE Ankaragücü karşısında yedek soyundu.Ligde oynanan son 3 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görevlendirilen ve beğeni toplayan Sadık, belindeki ağrı sebebiyle Kasımpaşa ile oynanan kupa maçında kadroya dahil edilmemişti.Maçtan önceki son idman öncesinde kendini iyi hissettiğini söyleyerek takıma dahil olan Sadık, MKE Ankaragücü karşısında kadroda yer aldı.Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda bulunmayan Filip Novak, MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.Ligde son olarak sarı-lacivertlilerin 23 Aralık'ta Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosunda bulunan Novak, daha sonra oynanan 3 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı.Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Sosa ve Ademi, kadroda yer almadı.Hafif sakatlıkları sebebiyle durumlarının maç saatinde belli olacağı açıklanan 2 oyuncu, teknik heyetin kararıyla MKE Ankaragücü maçı kadrosuna dahil edilmedi.Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 10 oyuncusundan yoksun çıktı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Kemal Ademi ile Ömer Faruk Beyaz'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.5. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından plase vuruşunda, top kaleci Friedrich'de kaldı.8. dakikada hücumun sol kanadından Valencia'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top kale çizgisinde bekleyen Atila Turan'a çarptı. Atağın devamında Gustavo'nun şutunda yine kaleci Friedrich topu kontrol etti.25. dakikada sağdan Atila Turan'ın direkt kaleye doğru kullandığı köşe vuruşunda, top kaleci Altay'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Pozisyonun devamında Ozan Tufan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın sağdan yerden ortasında penaltı noktası civarında Thiam'ın vuruşunda, kaleci Friedrich topu elinden sektirdi. Devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam, topu ağlara gönderdi: 1-0.34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan uzun topta Thiam, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında bulunan Samatta'ya aktardı. Samatta'nın, iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.37. dakikada Cekici'nin uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.45+3. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pelkas'ın sert vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direk dibinden kornere gitti.54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Samatta, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Valencia'nın kontrol ettikten sonra uygun durumda yerden vuruşunda, top yandan dışarı gitti.66. dakikada Nazım Sangare'nin ortasında altıpas önünde iyi pozisyon alan Pelkas'ın vole vuruşunda, top üstten auta çıktı.67. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rakibinin hatalı pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Valencia'nın uzaktan şutunda, top filelerle buluştu: 3-0.90+4. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral'ın sağ ayağıyla vuruşunda, top ağlara gitti: 3-1.ÜlkerArda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Erdem BayıkAltay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 59 Lemos), Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 78 İsmail Yüksek), Valencia (Dk. 78 Fatih Yiğit Şanlıtürk), Pelkas, Thiam (Dk. 73 Cisse), SamattaFriedrich, Pinto, Atakan Çankaya, Sarlija, Atila Turan, Voca (Dk. 58 Borven), Lukasik (Dk. 74 Diousse), Lobjanidze (Dk. 74 Alper Potuk), Paintsil, Cekici (Dk. 84 Şahverdi Çetin), Bolingi (Dk. 58 Emre Güral)Dk. 28 Thiam, Dk. 34 Samatta, Dk. 67 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 90+4 Emre Güral (MKE Ankaragücü)Dk. 41 Ozan Tufan, Dk. 45+2 Thiam (Fenerbahçe), Dk. 45+1 Cekici (MKE Ankaragücü)