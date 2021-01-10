Fenerbahçe'nin yeni lideri Mesut Özil

Fenerbahçe'de on numara bölgesinde oynayacak olan Mesut Özil'e göre kadro belirlenecek. Forvet ve kanat oyuncuları, Mesut'un stiline daha uygun isimlerden oluşacak.

Haber; Sözcü
Abone Ol
Fenerbahçe'nin yeni lideri Mesut Özil
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2021 10:45
Fenerbahçe'nin yıllardır beklediği ve sonunda gerçekleştirmeye yakın olduğu Mesut Özil transferi yenilikleri beraberinde getirecek. Birkaç gün içinde sarı-lacivertlilere imza atması beklenen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni lideri olacak.

Erol Bulut'un sahaya çıkaracağı 11'ler Mesut'un oyun stiline göre ayarlanacak. 10 numara bölgesinde oynayacak olan Mesut'un arkasındaki ikilinin Gustavo ve Ozan olması bekleniyor. Kariyeri boyunca attığı ara paslarla kalitesini ispatlayan Özil'in hücum formasyonları da hızlı isimlerle yapılacak. Forvet ve kanatta görev alabilecek isimlerin, Mesut ile koordineli olmasına önem verilecek.

Tüm takımı yönlendirmesi planlanan 32 yaşındaki yıldız, transferde yetkili isim olan Emre Belözoğlu'yla da iletişim halinde olacak. Belözoğlu'nun yeni yapılacak takviyelerde Özil'in deneyiminden ve tecrübesinden yararlanacağı öğrenildi.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için