Fenerbahçe'nin yıllardır beklediği ve sonunda gerçekleştirmeye yakın olduğu Mesut Özil transferi yenilikleri beraberinde getirecek. Birkaç gün içinde sarı-lacivertlilere imza atması beklenen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni lideri olacak.Erol Bulut'un sahaya çıkaracağı 11'ler Mesut'un oyun stiline göre ayarlanacak. 10 numara bölgesinde oynayacak olan Mesut'un arkasındaki ikilinin Gustavo ve Ozan olması bekleniyor. Kariyeri boyunca attığı ara paslarla kalitesini ispatlayan Özil'in hücum formasyonları da hızlı isimlerle yapılacak. Forvet ve kanatta görev alabilecek isimlerin, Mesut ile koordineli olmasına önem verilecek.Tüm takımı yönlendirmesi planlanan 32 yaşındaki yıldız, transferde yetkili isim olan Emre Belözoğlu'yla da iletişim halinde olacak. Belözoğlu'nun yeni yapılacak takviyelerde Özil'in deneyiminden ve tecrübesinden yararlanacağı öğrenildi.