Süper Lig'de 20. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Demir Grup Sivasspor'un golünü 18. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti. Fenerbahçe'nin golü 45+1. dakikada Enner Valencia'dan (penaltı) geldi.



Beş maçlık galibiyet serisini Sivas'ta sürdüremeyen Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından puanını 39 yaptı. Demir Grup Sivasspor da 24 puana ulaştı.



Süper Lig'de pazartesi günü Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Kayerispor'u ağırlayacak.



FENERBAHÇE'DE İKİ DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.



Bulut, Sivasspor karşısında, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli futbolcu Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a, Serdar Aziz'in yerine de Sadık Çiftpınar'a şans verdi.



Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta ve Mame Thiam ilk 11'iyle çıktı.



Ozan'ın yanı sıra sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci, Sivas'a getirilmedi. Yeni transfer Attila Szalai ile Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan diğer isimler oldu.



JOSE SOSA 3 MAÇ SONRA DÖNDÜ



Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.



Erol Bulut, Sosa'yı Sivasspor maçında yedek soyundurdu.



SİVASSPOR'DA SAMASSA YENİDEN KALEDE



Ev sahibi Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre tek değişikliğe gitti.



Çalımbay, kaleyi Ali Şaşal Vural'ın yerine Mamadou Samasa'ya emanet etti.



Son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçta forma giyen Samassa, 4 hafta sonra eldivenlerine kavuştu.



Kırmızı-beyazlı ekip maça Samassa, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Faycal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Max Gradel, Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.



TISSERAND'DAN BÜYÜK HATA! SAKATLANDI



Karşılaşmanın ilk dakikalarında Fenerbahçe kalesi büyük bir tehlike atlattı. Uzun gönderilen topa Yatabare hareketlendi, Tisserand ise tehlikeyi uzaklaştıramadı. Top Yatabare'nin önünde kaldı, Sivassporlu futbolunun vuruşunda Altay topu kornere çeldi. Fenerbahçe maçın hemen başındaki bu hatayı gol yemeden atlatırken, Tisserand sakatlandığı için oyuna devam edemedi. Tisserand sedye ile oyundan çıkarken, 7. dakikada yerine Mauricio Lemos girdi.



İLK GOL SİVASSPOR'DAN



Soğuk hava nedeniyle hem Sivasspor hem de Fenerbahçe istediği oyunu ortaya koyamadı. Düşük tempoda oynanan maçta Sivasspor ilk golü bulan taraf oldu. Maçın 18. dakikasında sol kanattan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa Gradel ceza alanı dışından vurdu, Yatabare altıpas üzerinde topuğuyla topu köşeye gönderdi ve Sivasspor 1-0 öne geçti.



SAMATAT KAÇIRDI, VALENCIA ATTI



Fenerbahçe, Sivasspor'un öne geçmesinin ardından rakip savunmayı açmaya çalıştı. Karşılaşmanın 39. dakikasında Mbwana Samatta, karşı karşıya pozisyonda Samatta'ya takıldı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda bulduğu tek net gol pozisyonunda sonuç alamazken, soyunma odasına gidilmeden önce penaltı düdüğü geldi. Maçın 44. dakikasında Sivasspor'un çıkarken kaptırdığı topu kapan Mert Hakan içeriye çevirdi, Appindangoye'nin eline çarpan top sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. Enner Valencia 45+1'de topu ağlara gönderdi ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.



POZİSYONLARDAN GOL ÇIKMADI



Karşılaşmanın ikinci yarısı yine yavaş tempoda oynandı. İkinci yarının sonlarına doğru hem Sivasspor hem de Fenerbahçe rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretmeye çalıştı. Sivasspor ve Fenerbahçe oyunun son anları yaklaştıkça tüm riskleri alarak rakip kaleye gitmeye çalıştı ancak iki takım da gol bulamadı. Çalan son düdüğün ardından Sivasspor ve Fenerbahçe, haftayı 1'er puanla kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Thiam'ın pasında topla buluşan Samatta'nın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına ortasında Appindangoye'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Sadık Çiftpınar'ın kafayla dokunduğu top, ceza alanında yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

76. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.

80. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Altay Bayındır, topu uzaklaştırdı. Ceza alanında boşta kalan meşin yuvarlağı takip eden Gradel'in sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda, top auta çıktı.

90+1. dakikada Pelkas'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.



Stat: Yeni 4 Eylül



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen



Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın (Dk. 82 Cofie), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr (Dk. 82 Goiano), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 69 Kayode), Hakan Arslan, Gradel, Yatabare



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand (Dk. 8 Lemos), Sadık Çiftpınar, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Caner Erkin), Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam (Dk. 65 Sosa)



Goller: Dk. 18 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 27 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 45 Appindangoye, Dk. 79 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)



